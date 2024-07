In Grecia arriva la settimana lunga si lavora sei giorni per 48 ore sindacati | “Misura barbara”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 2 luglio 2024) La nuova normativa, appena entrata in vigore, consente a determinate aziende di chiedere ai propritori turni su sei, anziché cinque, per complessive 48 ore di lavorole. Come contropartita le 8 ore in più saranno pagate il 40 per cento in più rispetto al salario base. I: "I datori imporranno lo straordinario evitando di assumere". .