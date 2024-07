Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 2 luglio 2024) Joe Biden non lascia ma raddoppia: entra in campo sua moglie Jill, più agguerrita che mai. È lei che lo ha aiutato a scendere dal palco la sera del dibattito a telecamere spente (da solo non ce la faceva), è lei il pilastro della famiglia, il «gancio forte» per gli estimatori, la «baby sitter» per i detrattori, alcuni dei quali vorrebbero addirittura denunciarla per circonvenzione di incapace. Nel fine settimana della disfatta, il clan Biden riunito a Camp David non ha mai messo in discussione il ritiro del Presidente Usa dalla campagna elettorale, anzi, si sono trovati tutti compatti sulla decisione di andare avanti.