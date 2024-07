Il video del governatore di Bankitalia che promuove investimenti è una truffa l’avviso | “Attenzione!”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 2 luglio 2024)torna a parlare deideepfake che hanno utilizzato il volto delFabio Panetta per veicolari truffe e messaggi fraudolenti per avvisare le persone, specificando che nessuno di questi contenuti è stato autorizzato dalla Banca d'Italia. Non è la prima volta che succede: sempre più truffe si servono del deepfake per sfruttare l'immagine di personaggi autorevoli e affidabili per gli utenti. .