Il Tribunale dà ragione a Morgan | non ha diffamato Bugo

(Di martedì 2 luglio 2024)(US Parole & Dintorni) Fine della contesa tra. Per ildi Imperia “il fatto non sussiste“ e dunque l’ex giudice di X Factor non hail cantautore di Rho. Lo ha stabilito la giudice Marta Bossi.aveva deciso di intraprendere un percorso legale controdopo i noti fattacci del Festival di Sanremo 2020, quando i due formavano una coppia in gara che scoppiò in diretta sul palco del Teatro Ariston, con conseguente squalifica. Da allora tra loro è calato un velenoso gelo, che ha spinto Bugatti a citare in giudizio Castoldi per diffamazione. Gli attacchi ricevuti – ha spiegato di recente l’entourage di– avrebbero “gravemente compromesso la sua reputazione e il suo lavoro” poiché “più volteè apparso in contesti pubblici denigrando l’immagine del collega”.