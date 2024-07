Il sax soprano di Benevelli reinterpreta Mozart e Beethoven

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Stasera alle 21,15 al santuario della Madonna Porta, in via Piave a Guastalla, è in programma il concerto dal titolo "Classical Reloaded" dei Saxofollia, con Marianna Tongiorgi al pianoforte, il guastallese Fabrizioal sax(foto), Marco Ferri al sax tenore e Giovanni Contri sax baritono. In programma brani die Mendelssohn. Le trascrizioni, a cura dei membri del gruppo, conservano con precisione l’essenza dell’originale, assegnando ai saxofoni, tenore e baritono le parti precedentemente eseguite da violino, clarinetto, viola o violoncello. Eseguire, Mendelssohn ecol saxofono rappresenta un’opportunità per esplorare nuove frontiere musicali e rinnovare l’apprezzamento per il patrimonio musicale del passato.