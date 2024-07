Il Sangiovese della ’dal Nespoli’ da Civitella alle Olimpiadi di Parigi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) L’etichetta ‘Romagna DocSuperiore Prugneto 2023’Poderi dal Nespoli dientra nella carta dei vini di Ensemble a Casa Italia2024stita nel villaggio olimpico a firma dello chef Davide Oldani. Sono 29 le cantine (16 rossi, 10 bianchi e 6 rosé), i vini italiani selezionati in rappresentanza di tutte le regioni per conto del Coni dal team di LT Wine & Food Advisory fondato da Lorenzo Tersi, coordinato da Luciano Ferraro e Valentina Fanti. "Una grande selezione di vini del nostro Paese per una doppia celebrazione storica – spiega Giovanni Malagò, presidente del Coni –. Innanzitutto, Casa Italia è la prima nata in assoluto e quest’anno afesteggeremo i 40 anni dalla nascita. E poi Casa Italia saràstita all’interno de Le Prè Catelan dove la sera del 23 giugno 1894 il barone Pierre de Coubertin elevò il calice per brindare alla nascita dei Giochi Olimpici dell’era moderna.