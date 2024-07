Il racconto del territorio sbarca sul Nove con Best Weekend e Francesco Panella

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 2 luglio 2024)raddoppia sul. Nella prossima stagione televisiva, infatti, per il ristoratore romano non ci sarà solo Little Big Italy, il format che va alla scoperta della cucina italiana nel mondo, giunto ormai alla settima edizione, ma sarà il protagonista anche di un nuovo impegno, questa volta in Italia. Il programma si chiameràe, come si può intuire dal titolo,andrà alla ricerca delperfetto. Da un paio di mesi, sui social disono stati pubblicati alcuni post per reclutare i futuri partecipanti di questa nuova trasmissione: “Se sei esperto di Taormina, della Val Gardena (anche se ci risulta che questa meta sia per ora saltata, ndDM) o del Lago di Garda e sai dare dei consigli per trascorrere lì unperfetto, scrivi a@banijay.