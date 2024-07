Il Paradiso delle Signore spoiler settembre | assenti Maria e Matilde

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 2 luglio 2024) Iltornerà il 9prossimo, sempre su Rai 1. Nella nuova stagione saranno presenti vecchie conoscenze come il commendatore Umberto Guarnieri oppure la contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Ci sarà spazio anche per le new entry come Odile, figlia di Adelaide, che sconvolgerà la vita della madre a Milano con i suoi L'articolo Ilproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .