Il generale Marco Minicucci nuovo comandante interregionale dei Carabinieri Ogaden

(Di martedì 2 luglio 2024) Cerimonia di avvicendamento a Napoli al Comando. Aldi Corpo d’Armata Antonio de Vita, che aveva assunto il comando il 21 luglio 2023, subentra ildi Corpo d’Armata. Ilde Vita lascia il servizio attivo dopo 45 anni di vita militare al servizio dello Stato, concludendo la carriera militare a Napoli, citta’ nella quale aveva gia’ era stato in passato al comando del Nucleo Investigativo e, poi, alla guida del Comandando Provinciale. All’avvicendamento, svoltosi di fronte ad un reparto di formazione schierato in armi nel cortile d’onore della storica caserma Salvo D’Acquisto, e’ intervenuto ildell’Arma,di Corpo d’Armata Teo Luzi. Presente, inoltre, una folta rappresentanza didei reparti territoriali operanti nelle aree poste sotto la responsabilita’ dell’, nonche’ i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e commilitoni in congedo dell’A.