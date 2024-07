Il concerto di Mimmo Locasciulli apre Orientoccidente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Arezzo, 2 luglio 2024 – Come succede ormai ma molti anni, la data ufficiale di inizio del Festival, arrivato alla ventesima edizione, è giovedì 4 luglio a Castelnuovo dei Sabbioni, nel comune di Cavriglia, in piazza della Repubblica alle ore 21.30. "Non finiremo mai di ringraziare l’Amministrazione di Cavriglia - ha affermato Giampiero Bigazzi della Materiali Sonori - per averci dato questa opportunità. Per noi, che in questa terra abbiamo le radici, è sempre un punto di orgoglio e di profondi pensieri. Quest’anno inoltre ricorre l’Ottantesimo Anniversario dei bestiali eccidi che fascisti e nazisti misero in atto nell’estate del 1944, che poi fu anche l’estate della Liberazione del Valdarno”. Ogni volta, per ildel 4 luglio, vegono proposte parole e musiche che possano raccontare sentimenti, memorie, mutazioni, e "raccontare storie di una umanità sofferente ma anche convinta di continuare a sognare (e lottare per) un mondo migliore.