If you love replica puntata in streaming del 2 luglio | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 2 luglio 2024) Nuovo appuntamento oggi – martedì 2– con la soap turca “If you”. Nellaodierna Leyla trova una scusa per raggiungere Ates e, alla fine della serata in onore della madre di Ates, lui la presenta ai giornalisti come la sua compagna. Ilper rivedere l’episodio 22. .