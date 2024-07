Highlights e gol Austria-Turchia 1-2 | Euro 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per gli ottavi di finale di. Alla Red Bull Arena di Lipsia partenza incredibile con Merih Demiral che, dopo un minuto di gioco, è il più abile a ribadire la palla in rete e a far impazzire di gioia il popolo turco. L’però non ci sta e sfiora immediatamente il gol del pareggio. Il ritmo è altissimo con le due squadre che si affrontano senza esclusioni di colpi. L’si divora almeno un paio di occasioni per il pareggio e, nel secondo tempo, viene punita ancora da Demiral che di testa fa 2-0. La partita sembra finita, ma il gol di Gregoritsch regala un finale infuocato. L’ci prova con tutte le forze, ma i ragazzi di Vincenzo Montella si difendono con orgoglio e tenacia e si qualificano per i quarti di finale dove, sabato sera, affronteranno l’Olanda.