Goletta dei Laghi Garda inquinato | 8 punti su 12 fuori dai limiti

(Di martedì 2 luglio 2024) Primi bilanci per ilombardi monitorati dalladeidi Legambiente. Si parte con il lago di: i primi monitoraggi effettuati da Legambiente sul bacino lacustre, sponde veneta e lombarda, mostrano varie criticità e in alcuniun peggioramento rispetto ai risultati delle analisi microbiologiche effettuate nel 2023. Sui complessivi 12campionati, risultano fortemente inquinati tre foci su sei sulla sponda veronese del(Marra, Bosca e Rielo) e ben cinquesu sei sul versante bresciano del bacino lacustre (foce del canale nei pressi della spiaggia in località Le Rive a Salò, foce del torrente nei pressi del porto a Padenghe sul, foce del Rio Lefà in località Roina a Toscolano Maderno, foce del rio nell'Oasi San Francesco dela Desenzano dele foce del torrente in località Santa Maria di Lugana a Sirmione).