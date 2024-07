Giulio Ciccone e il dilemma Tour de France | tra un piazzamento anonimo e la gloria di una tappa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024)non è riuscito a tenere il passo dei migliori sul Galibier, la prima vera montagna deldescalata in occasione della quarta. L’alfiere della Lidl-Trek si è staccato dai vari Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Ayuso, Rodriguez, Roglic, Landa e Almeida, giungendo al traguardo di Valloire con un ritardo di 2’41” dallo sloveno Tadej Pogacar. Il ciclista abruzzese, che aveva già concesso qualcosa sul San Luca a Bologna, occupa il nono posto in classifica generale con un ritardo di 3’20” dalla maglia gialla.sta cercando di fare classifica alla Grande Boucle, dove in carriera non è mai andato oltre la 31ma piazza del 2019, ma ha senso inseguire undi poco prestigio in graduatoria? Anche se dovesse giungere una top-10 (estremamente difficile considerando la concorrenza), non conferirebbe un maggior peso alla carriera del 29enne, che anche al Giro d’Italia non è mai andato oltre la sedicesima piazza.