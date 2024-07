Giù fatturato ed esportazioni del calzaturiero toscano nel primo trimestre del 2024

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 2 luglio 2024) In difficoltà il compartoregionale neldel. Si registra una contrazione sia dell’export (-9,7% in valore) sia del(-10,1%). Lo scenario, non certo positivo, emerge dall’ultimo report realizzato dal Centro Studi Confindustria Moda per Assocalzaturifici, che evidenzia anche una flessione degli acquisti delle famiglie italiane (-1,6% in quantità e -0,7% in spesa). Nelin Toscana l’export è in calo del 19,7% in valore. Le prime 5 destinazioni dell’export, che coprono il 57,3% del totale, sono risultate Usa (+20,3%), Francia (+1,1%), Cina (+42%), Svizzera (-81,7%) e Paesi Bassi (-5,7%). Il numero di imprese attive (tra calzaturifici e produttori di parti) ha registrato, secondo i dati di Infocamere-Movimprese, un calo di 57 aziende sullo scorso dicembre, tra industria e artigianato, accompagnato da un saldo negativo di 542 addetti.