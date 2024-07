Ginosa | pestaggio in piazza un arresto Carabinieri

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 2 luglio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dai: Nella serata di ieri a, idella locale Stazione durante il servizio di istituto hanno arrestato in flagranza di reato un 40enne di nazionalità romena da tempo residente a, presunto responsabile di tentato omicidio a danno di un 43enne di origine marocchina, anch’esso residente a. La vicenda si è svolta nella centraledel comune jonico. I, nel transitare, hanno sorpreso il romeno mentre colpiva con calci e pugni un uomo di etnia nordafricana, quest’ultimo riverso in terra. Immediatamente i militari dell’Arma hanno bloccato l’azione violenta del 40enne e nel contempo, vista la situazione dell’uomo aggredito, riverso in terra in stato di semi coscienza e con una copiosa perdita di sangue dal volto, hanno richiesto con urgenza l’intervento dei sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno condotto l’uomo presso l’ ospedale di Castellaneta dove, a seguito degli accertamenti, veniva ricoverato in gravi condizioni e con prognosi riservata.