Gaeta Iscrizioni al servizio di scuolabus per l’anno scolastico 2024-25 le indicazioni del Comune

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di martedì 2 luglio 2024)– Ildiassicura, nell’ambito del Diritto allo studio, ildiagli alunni, residenti nel territorio comunale, che frequentano le scuole dell’obbligo comunali, dando precedenza agli alunni residenti in zone che, in relazione alle distanze e agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, non consentono la possibilita? di una frequenza L'articoloaldiper-25, ledelTemporeale Quotidiano. .