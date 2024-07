Gaeta Automobile colpisce un’auto parcheggiata e si ribalta in via Firenze a Serapo

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di martedì 2 luglio 2024)– Era poco più delle 19 di ieri, quando in via, nella zona di, a, nei pressi del Hotel, una donna al volante di una Fiat500 ha urtato contro un’altra auto, una Smart,lungo la strada, per poirsi. Cosa sia accaduto con precisione è ancora al vaglio degli L'articoloe siin viaTemporeale Quotidiano. .