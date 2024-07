Francia | le desistenze superano già quota 200

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Si moltiplicano le decisioni di ritirarsi al ballottaggio delle legislative inin favore del candidato meglio piazzato al primo turno per battersi contro il rappresentante dell'estrema destra. Secondo il conteggio di Le Monde, lein funzione anti-RN sono arrivate a208. Fra queste, quella della ministra con delega alle Collettività e alle campagne, Dominique Faure, che voleva rimanere in corsa in una circoscrizione in cui un socialista è in testa davanti a una candidata di Le Pen. Ha ceduto su pressioni del presidente Emmanuel Macron e del premier Gabriel Attal. .