Firenze Palazzo Medici Riccardi | via al restauro delle facciate

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di martedì 2 luglio 2024) Da lunedì 8 luglio 2024 avranno inizio i lavori di consolidamento edisu via Cavour e via dei Gori, "un progetto pilota - spiega la sindaca della Città Metropolitana Sara Funaro - per la salvaguardia e la tutela di un modello di architettura civile del Rinascimento quale è l'attuale sede della Metrocittà e della Prefettura" L'articolo: via alproviene daPost. .