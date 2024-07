Final Fantasy XIV Online | 10th Anniversary – Edizione Celebrativa per PC | Starter Edition

Leggi tutta la notizia su windows8.myblog

(Di martedì 2 luglio 2024)XIV– Festeggia un Decennio di AvventureXIVè l’occasione perfetta per entrare nel mondo magico di Eorzea o per rivivere le emozionanti avventure di questo acclamato MMORPG. Questaspeciale include:XIV(download digitale per PC): Inizia il tuo viaggio a Eorzea ? .