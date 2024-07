Ferrara la città si tinge di rosa | il programma e cosa sapere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio 2024 – Con l’arrivo della Notte, laestense sidicon iniziative dedicate, diventando un’ottima alternativa agli eventi in riviera. Anche quest’anno i allieteràcon una serie di appuntamenti pensati sia per i cittadini che per i turisti. Per tutte e tre le serate, il Castello estense, la fontana di piazza della Repubblica e Porta Paola saranno valorizzate da una illuminazione in, che valorizzerà e caratterizzerà per l’occasione le bellezze architettoniche della. Venerdì 5 luglio, ilSummer Festival presenta La notte dei format: un evento a ingresso gratuito che - dalle 17:00 in Piazza Ariostea - farà ballare il pubblico con i ritmi dei migliori format musicali in circolazione, con musica degli Anni ’90, ’00 e ’10.