Famiglia | Pd incentivo babysitting strutturale ' aiuto reale dal governo solo retorica'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma, 2 lug (Adnkronos) - "Una proposta di legge per una risposta semplice a un bisogno generalizzato: 2400 euro annui, circa 20 ore mensili di, per i figli nella fascia dai 3 a 12 anni per famiglie con entrambe i genitori lavoratori o per quelle monogenitoriali con un reddito Isee fino a 25mila euro". Lo ha spiegato la deputata del Pd Michela De Biase, prima firmataria della Pdl dem sugli incentivi per il servizio. "Oggi una donna su quattro non lavora, o lavora troppo poco costretta a un part time involontario; una su cinque esce dal mondo del lavoro per la maternità e il 40% delle donne lavoratrici non ha richiesto il bonus mamma delMeloni -ha spiegato la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga-. Il tema esiste ed è fondamentale, incide sulla realizzazione delle donne, la loro indipendenza economica e sull'intera società perchè la rende più debole, meno competitiva e meno solidale.