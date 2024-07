Evade dal carcere minorile a Bologna | ricercato un ragazzo di 17 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio 2024 – Giovane detenutodaldel Pratello: dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che lo stesso recluso (di 17) abbia scavalcato il muro di cinta, per poi allontanarsi nelle vie circostanti. A renderlo noto sono i sindacati di Polizia penitenziaria UilPa e Sappe. In una nota, il segretario generale della UilPa Polizia penitenziaria, Gennarino De Fazio, scrive che il giovane, che "compirà 18ad agosto" e che si trovava "in custodia cautelare da meno di un mese, ha fatto perdere le proprie tracce nel pomeriggio, mentre era al cortile passeggi". Al momento, prosegue il sindacalista, "si presume che abbia scavalcato prima la recinzione dei passeggi e poi il muro perimetrale del penitenziario, approfittando della circostanza che non fossero stabilmente presidiati per la cronica carenza di agenti della Polizia penitenziaria".