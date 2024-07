Euro 2024 tabellone e accoppiamenti quarti di finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) Il tabellone e gli accoppiamenti dei quarti di finale di Euro 2024, manifestazione continentale in corso di svolgimento in Germania. Il torneo sta giungendo al suo momento più importante, con sole otto squadra rimaste in lizza per contendersi l'ambito titolo che tre anni fa fu vinto dall'Italia di Roberto Mancini. Gli Azzurri, ora guidati da Luciano Spalletti, proveranno a replicare l'impresa sfruttando un tabellone più favorevole del previsto, poiché molte delle candidate alla vittoria si trovano dall'altra parte. Ecco il tabellone e gli accoppiamenti dei quarti di finale di Euro 2024: SPAGNA vs GERMANIA PORTOGALLO vs FRANCIA OLANDA vs TURCHIA INGHILTERRA vs SVIZZERA