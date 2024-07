Euro 2024 risultati e classifiche

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) Tutto pronto per l’inizio di: ecco di seguito isempre aggiornati con i marcatori e lecomplete deglipei in Germania. L’Italia ci arriva da campione in carica, ma senza i favori dei pronostici vista la concorrenza spietata offerta da altre nazioni, dunque gli azzurri di Spalletti dovranno farsi valere in un torneo molto complicato in cui le altre big sfoggiano i maggiori talenti. Giorno dopo giorno, andremo a scoprire isempre aggiornati al triplice fischio e la classifica di ciascuno dei gironi della manifestazione continentale, da A a F, quindi saranno disponibili accoppiamenti edella fase a eliminazione diretta.E MARCATORI DIQUARTI DI FINALE Venerdì 5 luglio Spagna-Germania Portogallo-Francia Sabato 6 luglio Inghilterra-Svizzera Olanda-Turchia OTTAVI DI FINALE Sabato 29 giugno Svizzera-Italia 2-0 (37? Freuler, 47? Vargas) Germania-Danimarca 2-0 (53? rig.