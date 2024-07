Euro 2024 la classifica marcatori aggiornata | ecco chi ha segnato più gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) Ladi. In Germania dal 14 giugno al 14 luglio un mese di grandi emozioni con ventiquattro Nazionali al via con un unico sogno: trionfare a Berlino e mandare in visibilio un intero paese. Ma ci riuscirà solamente una squadra. Passando per i vari gol di tutte le 51 partite della manifestazione: di seguito vi proponiamo la, partita dopo partita, per vedere chi si porterà a casa il titolo di capocannoniere di questa manifestazione continentale. LADIGeorges Mikautadze (Georgia) 3 Jamal Musiala (Germania) 3 Ivan Schranz (Slovacchia) 3 Cody Gakpo (Olanda) 3 Niclas Fullkrug (Germania) 2 Razvan Marin (Romania) 2 Kai Havertz (Germania) 2 Jude Bellingham (Inghilterra) 2 Fabian Ruiz (Spagna) 2 Ruben Vargas (Svizzera) 1 Remo Freuler (Svizzera) 1 Mattia Zaccagni (Italia) 1 Luka Modric (Croazia) 1 Ferran Torres (Spagna) 1 Dan Ndoye (Svizzera) 1 Kevin Csoboth (Ungheria) 1 Patrick Schick (Repubblica Ceca) 1 Roman Yaremchuk (Ucraina) 1 Mikola Shaparenko (Ucraina) 1 Florian Wirtz (Germania) 1 Ilkay Gundogan (Germania) Emre Can (Germania) 1 Harry Kane (Inghilterra) 1 Morten Hjulmand (Danimarca) 1 Andrej Kramaric (Croazia) 1 Qazim Laci (Albania) 1 Klaus Gjasula (Albania) 1 Francisco Conceicao (Portogallo) 1 Bernardo Silva (Portogallo) 1 Bruno Fernandes (Portogallo) 1 Karem Akturkoglu (Turchia) 1 Alessandro Bastoni (Italia) 1 Wout Weghorst (Olanda) 1 Nicolò Barella (Italia) 1 Lukas Provod (Repubblica Ceca) 1 Mert Muldur (Turchia) 1 Arda Guler (Turchia) 1 Hakan Calhanoglu (Turchia) 1 Alvaro Morata (Spagna) 1 Dani Carvajal (Spagna) 1 Kwadho Duah (Svizzera) 1 Nadim Bajrami (Albania) 1 Michel Aebischer (Svizzera) 1 Xherdan Shaqiri (Svizzera) 1 Adam Buksa (Polonia) 1 Krzystof Piatek (Polonia) 1 Barnabas Varga (Ungheria) 1 Breel Embolo (Svizzera) 1 Christian Eriksen (Danimarca) 1 Erik Janza (Slovenia) 1 Nicolae Stanciu (Romania) 1 Denis Dragus (Romania) 1 Scott McTominay (Scozia) 1 Zan Karnicnik (Slovenia) 1 Luka Jovic (Serbia) 1 Gernot Trauner (Austria) 1 Christoph Baumgartner (Austria) 1 Marko Arnautovic (Austria) 1 Youri Tielemans (Belgio) 1 Kevin De Bruyne (Belgio) 1 Kylian Mbappè (Francia) 1 Romano Scmhid (Austria) 1 Marcell Sabitzer (Austria) 1 Robert Lewandowski (Polonia) 1 Memphis Depay (Olanda) 1 Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) 1 Tomas Soucek (Repubblica Ceca) 1 Cenk Tosun (Turchia) 1 Harry Kane (Inghilterra) 1 Rodri (Spagna) 1 Nico Williams (Spagna) 1 Dani Olmo (Spagna) 1