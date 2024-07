Eni sinergia con il territorio uno dei segreti dell' azienda

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma, (Adnkronos) - "Unae parole chiave di Eni, a Ravenna più che mai, ècol". Lo ha dichiarato Luca De Caro, Responsabile Distretto centro Settentrionale di Eni, in occasionea Festaa Cozza Selvaggia di Marina di Ravenna. "La pescaa cozza selvaggia di Marina di Ravenna da parte dei pescatori del luogo, e le attività di conservazione e studio svolte dai ricercatori e volontari del Centro Sperimentale Tutela degli Habitat – CEstha, ne sono un esempio virtuoso. Entrambe le attività hanno a che vedere con le nostre piattaforme, ed in particolare alle loro parti sommerse. Queste strutture - sottolinea - diventano riparo per molte specie ittiche, tra cui appunto la cozza, anche a seguito'interdizione alla pesca nel loro intorno.