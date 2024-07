Endless Love cambio programmazione | la soap torna a settembre con puntate anche nel weekend

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 2 luglio 2024) Laopera turcasubirà undinel periodo estivo, non andrà infatti in onda per lasciare spazio a My home my destiny e La Promessa, altre duedi grande successo. L’appuntamento con Nihan e Kemal farà ritorno sul piccolo schermo acon ledel, che verranno trasmesse il sabato e la domenica, ed avranno una durata di due ore.canale 5:stop nelestivo Il palinsesto pomeridiano di Canale 5 dal 29 giugno 2024 ha cambiatonon andrà in onda in daytime durante il periodo estivo, e ledelverranno sostituite da My home my destiny e La Promessa, che verranno trasmesse dalle ore 14:10 alle 16:40 circa.