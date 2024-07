Due scooter si scontrano in via Bisceglie a Milano | un motociclista rimane ferito a terra l’altro si alza e scappa

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 2 luglio 2024) Unè fuggito a piedi dopo essersi schiantato con il suocontro quello guidato da un 51enne. È successo nel pomeriggio del 2 luglio in via, e ora la polizia locale sta indagando per rintracciare il fuggitivo. .