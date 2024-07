Due nuove convenzioni a sostegno delle pmi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Banca Ifis (in foto Andrea Berna, responsabile commercial banking) ha siglato con Sace dueper ampliare la gamma di strumenti aimprese italiane. In particolare, l’accordo riguarda la "Garanzia Green", per la transizione ambientale, e la "Garanzia Futuro", per l’innovazione e il digitale.