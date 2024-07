Dl agricoltura | Nocco Fdi ' 15 mln euro prestiti imprese olivicole agrumicole e ovicaprine'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - Con l'obiettivo di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovi-caprino, è stato approvato un emendamento al Dl, in corso di conversione in Senato, che mette loro a disposizione 15 milioni di. L'intervento, a prima firma della senatrice Maria(Fratelli d'Italia) prevede contributi da destinare alla copertura totale o parziale dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 suibancari a medio-lungo termine contratti dalle relative Op, organizzazioni di produttori. Considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e di rilancio della produttività e competitività, a ciascuno settore sono destinati 5 milioni dicon modalità che saranno previste da un decreto del ministero dell'