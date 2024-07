Dimissioni? Gravina punta alla rielezione

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di martedì 2 luglio 2024) Il presidente convoca l’assemblea il 4 novembre. Non è una data a caso: disinnesca l’opzione commissariamento (ventilata al Coni) e restringe i tempi per individuare un rivale. Intanto la Figc prende 4 milioni di multa dal garante e diritti tv della B sono in alto mare. .