Digitale Asis migra i propri servizi su Polo strategico nazionale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - Il progetto sviluppato daspa gestioni idriche conha l'obiettivo di migliorare isecondo le direttrici di affidabilità , resilienza e indipendenza. Il piano dell'intervento, ideato e progettato da, per rispondere ai bisogni ed alle necessità di sviluppo innovativo dis.p.a, prevede l'applicazione del security end to end by design e interventi di re-architect e re-platform degli attuali sistemi informatici, rendendoli così più robusti, sicuri e interoperabili. Le soluzioni diverranno impiegate per la digitalizzazione e la distrettualizzazione delle reti idriche dei Comuni in gestione memorizzando da un lato tutti i dati relativi al sistema di telecontrollo, telelettura ed al monitoraggio avanzato degli impianti e della qualità della risorsa idrica e dall'altro per archiviare in modo sicuro (backup) informazioni e dati relativi al funzionamento del sistema idrico sul territorio.