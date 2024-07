Detiene illegalmente cartucce Cacciatore finisce nei guai

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Controlli a tappeto da parte dela Polizia provinciale sul territorio: nei giorni scorsi, a seguito di un’approfondita indagine, il personale del comando ha eseguito delle verifiche in alcuni immobili di proprietà di un. All’interno degli edifici in Prato, gli agenti hanno trovato e sequestrato 100a palla unica per carabina, 21a palla unica calibro 12 per fucile, tutte detenute, oltre a circa 3,4 chili di polvere da sparo per la ricarica di munizioni a palla unica (di cui 2,4 chili detenuti). Sono finite sotto sequestro tre carabine da caccia con ottica di puntamento, altre 15a palla unica per carabina e due grossi fari portatili con attacco per auto. La persona, titolare di licenza di caccia, è stata denunciata alla procura per i reati in materia di armi.