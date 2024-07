Ddl Sicurezza Fi non partecipa al voto sulle madri detenute

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di martedì 2 luglio 2024) Bocciato l'emendamento delle opposizioni che proponeva di eliminare l’obbligo di differimento della pena per leincinte. Non passa nemmeno l'inasprimento delle pene per la maternità surrogata chiesto dalla Lega: contrari FI e FdI.