Dall’omicidio dello zio alla condanna per ergastolo del nipote | tutte le tappe del delitto Bozzoli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 luglio 2024) Marcheno (Brescia) – L'8 ottobre del 2015 è un giovedì. Mario, 50 anni, scompare dfonderia di famiglia, in via Gitti a Marcheno, di cui è titolare con il fratello maggiore Adelio. Alle 19.12 ha telefonatomoglie, a Soiano, per avvertirla che si preparava a rincasare. Nello spogliatoio vengono trovati i suoi abiti "civili". L'auto è parcheggiata nel cortile della fabbrica.Sabato 10 ottobre 2015 Prima ispezione dei Ris nella fonderia ris MARCHENO RICERCHE MARIO.marcheno (BS) 19 ottobre 2015 ph Fotolive/Alessio Guitti Martedì 15 ottobre 2015 L'avvocato Patrizia Scalvi, che assiste la famiglia di Mario, ottiene dal sostituto procuratore di Brescia Alberto Rossi, che coordina le indagini, il sequestro della fonderia per cercare tracce nel forno e nel materiale di scarto.