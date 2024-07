Da Lissone a Monza fino al polo istituzionale Basterà una pedalata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 luglio 2024) Una variazione, quella da poco approvata in Consiglio comunale, che non cambia le linee di indirizzo di questa giunta. Si punta molto sul green e sulla sostenibilità, in tutte le sue forme e sfaccettature. Un importante investimento di quasi 1 milione di euro di soldi ministeriali, aggiudicati tramite bando, andranno in un progetto in collaborazione con il Comune diper il collegamento ciclabile tra il quartiere diGiotto e viale Elvezia,aldi via Grigna. Altri 726mila euro saranno invece destinati alla ciclopedonale che unirà l’Esselunga di viale Libertà all’omonimo quartiere, con una moderna infrastruttura di collegamento che scavalcherà viale Stucchi. Un investimento non trascurabile è anche quello di 300mila euro aggiuntivi per il Sus (Strategie urbane sostenibili) di San Rocco, l’ambizioso progetto Pnrr approvato dall’ex giunta Allevi, che prevede più di 14milioni di euro di interventi per la ristrutturazione delle scuole Omero, Pertini, Zara e Nazario Sauro di San Rocco (dell’Ic Koiné), e tutta una serie di “azioni green“ attraverso la rigenerazione degli spazi aperti del quartiere e la realizzazione di infrastrutture ciclabili e di mobilità pedonale (per un investimento di 2.