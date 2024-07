Da Bei 100 milioni a Snam a sostegno efficienza energetica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) La Banca europea per gli investimenti (Bei) ehanno sottoscritto un finanziamento di complessivi 100di euro finalizzato a sostenere interventi di riqualificazionedi edifici pubblici e misure di efficientamento energetico per attività industriali. Si tratta - si legge in una nota - di un finanziamento-quadro utilizzabile in più tranche entro un periodo di 3 anni. Ciascuna tranche avrà una durata complessiva massima di 15 anni. Questi progetti, che saranno sviluppati da Renovit, società del gruppodedicata all', contribuiranno a migliorare l'di oltre 400 edifici pubblici e privati in Italia, oltre che a produrre energia pulita per una potenza complessiva di circa 24 megawatt grazie all'installazione di pannelli solari.