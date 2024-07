Cremlino ' Orban a Kiev? Non abbiamo aspettative'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) La Russia "non ha alcuna aspettativa" in merito alla visita in corso adel primo ministro ungherese Viktor. Lo ha detto il portavoce del, Dmitry Peskov. "E' chiaro che l'Ungheria, che ha assunto la presidenza della Ue, deve svolgere le sue funzioni", ha aggiunto il portavoce, citato dall'agenzia Ria Novosti. Peskov ha detto chenon ha avuto colloqui con la Russia prima della visita. .