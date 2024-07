Cosa resta del Tour

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Il passaggio delde France in Emilia-Romagna ha dato enorme visibilità alla regione. Da Cesenatico a Bologna fino a Piacenza, tutto il mondo ha visto in televisione le cartoline più belle del territorio. Sicuramente la scommessa è vinta, dalla Regione in giù, perché il ciclismo ha richiamato tantissime persone che hanno riempito le strade e la Riviera. Al di là dei numeri sparati in questi giorni, in tanti hanno avuto un guadagno. Certo, si poteva forse fare di più. Ad esempio a Rimini ci sono polemiche con gli albergatori accusati di non avere promosso più di tanto il passaggio della corsa, a Bologna invece hanno stonato i vuoti delle strade periferiche percorse dalla carovana (San Luca pieno, ma il resto della città mezza vuota), insomma non tutto è stato un successo.