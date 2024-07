Copa America il VAR la combina grossa | l’Uruguay elimina gli Stati Uniti con un gol in fuorigioco – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

Affidabile ma mai impeccabile. Ormai, il VAR è materia ben nota, soprattutto quando se ne parla in maniera negativa. E proprio per colpa del VAR, la partita ditra Uruguay e USA termina tra le polemiche per un gol assegnato alla Celeste in netto. Un errore che costa la clamorosazione aglini nella fase a gironi del torneo. Cos'è successo esattamente? Nel mirino l'arbitro canadese Ortega e i suoi collaboratori: le immagini parlano chiaro. La linee per decretare l'offside sono state tracciate in modo sbagliato. Mathías Olivera si trova nettamente oltre la linea pochi attimi prima del suo gol decisivo, ma l'arbitro assegna comunque la rete.