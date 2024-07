Consiglio Zattini pensa ancora a Mezzacapo presidente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Nella prima seduta oggi delcomunale al Villa Romiti è prevista anche l’elezione deldello stesso organismo. E proprio questo, dopo il passaggio di Pompignoli al gruppo misto, è l’altro tema caldo della giornata. Se non dovrebbero esserci sorprese per quanto riguarda l’attribuzione delle deleghe agli assessori, con la conferma dei nomi circolati in questi giorni, uno scossone è previsto su questo fronte, appunto la presidenza delcomunale. Si è infatti arrivati a un’ipotesi di accordo, ma tutt’altro che consolidato, intorno alla figura dell’ex vicesindaco Daniele. Tutto però è in discussione e solo dopo la votazione si vedrà se su questa nomina il centrodestra si sarà ricompattato. La tela pazientemente tessuta dal sindaco allo scopo di placare le polemiche in seno alla sua compagine, col punto di caduta appunto nella candidatura dinel ruolo didelcomunale, rischia di non reggere.