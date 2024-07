Confermato l’ergastolo per Giacomo Bozzoli | irreperibile dopo la sentenza

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 2 luglio 2024) La Corte di Cassazione hala condanna alper, accusato dell’omicidio dello zio Mario e della distruzione del cadavere nel forno della fonderia di famiglia a Marcheno, Brescia, l’8 ottobre 2015. Tuttavia, quando i carabinieri si sono recati presso la sua abitazione sul Lago di Garda per eseguire l’arresto, non lo hanno trovato. Il 36enne si è dato alla fuga e le ricerche sono ancora in corso. .