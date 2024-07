Con l’estate il sonno peggiora l’esperta | Il caldo è nemico sì ad aria condizionata ma moderata

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 2 luglio 2024) Di Michele (San Camillo): "C'è anche un'igiene delche va rispettata e spesso non lo facciamo. Dobbiamo anche ricordarci di assecondare il nostro metabolismo, se siamo 'allodole' (mattinieri) o 'gufi' (tira tardi)" Ilin estate può essere un continuo girarsi nel letto, magari sudati e alla fine alzarsi in piena notte per trovare .