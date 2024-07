Como refurtiva nel bivacco di viale Geno | un arresto e una denuncia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio 2024 –smantellato erecuperata dalla polizia nella tenda con angolo cottura allestita nei giardini della zona sopra, è spuntato un piccolo deposito di merce rubata. Ieri pomeriggio la polizia ha ispezionato il luogo in cui sette marocchini e un tunisino tra i 20 e i 28 anni, si erano organizzati con tenda e focolare per i pasti. Erano presenti, oltre a personale della Questura, le pattuglie in moto delle Volanti e alcuni agenti di polizia locale di. In uno degli zaini è stato trovato materiale elettronico, scarpe di marca, occhiali griffati e altri oggetti rubati la notte precedente sull’auto di una ventottenne in sosta in, che avevato con descrizioni particolareggiate cosa era sparito, consentendo così di riconoscerlo, contestare la ricettazione al proprietario dello zaino, e restituirlo alla proprietaria.