Clelia Ditano morta a 25 anni Il padre | aveva tanti sogni

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 2 luglio 2024)a 25dopo essere precipitata per 10 metri nel vano ascensore. Il: “è la giovane 25ennedopo essere precipitata per dieci metri nel vano ascensore della sua palazzina dove viveva con i genitori. Nella mattinata di ieri, i genitori non vedendola rientrare, hanno provato a chiamarla e sentendo il suono del cellulare provenire dal vano ascensore, hanno capito che era successo qualcosa: «Ho capito subito che era successo qualcosa di grave» racconta l’uomo. «Non era mai successo che l’ascensore – continua ildi– si bloccasse in quella maniera», ha aggiunto ildella ragazza. «Era una ragazza solare e gioiosa. Voleva rendersi autonoma mia figlia e per questo – racconta il– stava lavorando in queste strutture.