(Di martedì 2 luglio 2024) Pechino, 02 lug – (Xinhua) – L’Amministrazione nazionale cinese per i beni culturali ieri ha emesso una circolare sul piano di lavoro per i servizi museali durante la stagione estiva, esortando le localita’ a fornire unaiattraverso vari mezzi. La circolare specifica che le visite a piedi dovrebbero essere garantite nelle sedi con un afflusso gestibile dial momento della valutazione, mentre i servizi di prenotazione dovrebbero essere ulteriormente ottimizzati e semplificati nelle sedi in cui la prenotazione si rivela necessaria al momento della valutazione. Gli sportelli di servizio e le linee telefoniche di prenotazione dovrebbero essere mantenuti per offrire servizi ai gruppi meno esperti di tecnologia, come gli studenti delle scuole primarie e secondarie, gli anziani e le persone con disabilita’, secondo la circolare.