CIE Sabato 6 e domenica 7 nuovo open day in Mun III-V-VI

(Di martedì 2 luglio 2024) GliDay dedicati alla carta d’identità elettronica proseguono nel fine settimana del 6 e 7 luglio con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi III, V e VI nella giornata di6 luglio e degli ex Punti Informativi Turistici del centro che, insieme alpunto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno attivi anche7 luglio. Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degliDay è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire da venerdì 5 luglio fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). “Anche il prossimo fine settimana l’Amministrazione Capitolina assicura unDay per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica, come da oltre due anni a questa parte ogni fine settimana.