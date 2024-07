Ciclista travolto da un’auto Muore un 79enne cesenate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Guerriero Pistocchi, un uomo di 79 anni residente a Cesena, è deceduto ieri mattina in seguito ad un incidente stradale accaduto sulla strada Statale Adriatica all’altezza del centro di Cesenatico. Erano circa le 10.15 quando Pistocchi, in sella ad una bicicletta, stava raggiungendo il porto canale della località marinara, pedalando da monte in direzione mare. Dopo aver imboccato la pista ciclabile che collega il quartiere Madonnina Santa Teresa all’Adriatica, l’uomo si è diretto sulla pista sotto il cavalcavia che attraversa la Statale. Quando ha attraversato e si è trovato sulla pista ciclabile all’ingresso della bretella, è stato investito da un suv Nissan Qashqai guidato da una donna di 50 anni originaria di Sarsina. Lo schianto è stato tremendo ed ilé stato centrato in pieno, battendo violentemente contro l’autovettura per poi rovinare a terra diversi metri dopo.